محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن ثروة الفنان الراحل طلال مداح بعد وفاته تصيب السعوديين بصدمة كبيرة .. لن تصدق حجم ثروته

أعاد مغردون تسجيل صوتي قديم للفنان الراحل طلال مداح يكشف عن رصيده الحقيقي بعد دخوله مجال الفن بـ 6 سنوات.

وقال مداح رداً على سؤال المذيع حول مقدار رصيده في البنك : ” رصيدي كبير جدا “لافتاً إلى أن رصيده ملايين ولكن ليس ريالات.

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وتابع أن رصيده الحقيقي هو حب الجمهور له قائلاً : “أنا أعتبر أن هذا أحسن رصيد وأكبر وأفيد رصيد” ، وأكد ان رصيده فارغا لا يملك أي أموال بالبنك أو بخزنة موضحاً : ” ما في إلا الستر “.

وبعدما ما أصر المذيع على معرفة مقدار رصيده أكد الفنان الراحل أنه لا يحمل في جيبه ولا ريال.