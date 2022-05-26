” الأرصاد ” : عوالق ترابية على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش ويدمة وثار وحبونا وبدر الجنوب.

وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى التاسعة من صباح غداً .