محمد بن مسعود - الدمام - وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد باريس، إن الخطة جزء من “محاولة روسيا لإخضاع الشعب الأوكراني وفرض رغبتها بالقوة.. هذا أمر نعبر بشدة عن رفضنا له”.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أمرا يسمح بتسريع وتيرة تجنيس الأشخاص في منطقتين بجنوب أوكرانيا، التي تعد بشكل كبير تحت سيطرة القوات الروسية، بالجنسية الروسية.
وقد يسمح مرسوم بوتن، الذي صدر بتاريخ الأربعاء، لروسيا بتعزيز سيطرتها على منطقتي خيرسون وزابوريجيا.
وتشكل المنطقتان جزءا من أرض تصل بين شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.
أخبار قد تهمك
وزار نائب رئيس الوزراء مارات خزنولين، الأسبوع الماضي، المنطقتين، وأشار إلى أنهما قد تصبحان جزءا من “أسرتنا الروسية”.
وتنبأ مسؤول عينته روسيا في منطقة خيرسون بأنها قد تصبح جزءا من روسيا.
وضعت روسيا بالفعل برنامجا لتسريع تجنيس الأشخاص الذين يعيشون في المنطقتين الواقعتين شرقي أوكرانيا، اللتين يطالب بهما انفصاليون مدعومون من روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: روسيا تهدف لإخضاع الأوكرانيين عبر خطة جوازات السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.