ما المدة اللازمة للحصول على الترخيص وإكمال البناء؟.. “سكني” يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حدد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المدة اللازمة للحصول على الترخيص والبناء فور الحصول على الأرض، مبينًا الحالات التي تستوجب التنازل عن الدعم السكني.
وأوضح البرنامج أنه عند الحصول على الأرض، يستوجب ذلك الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض المخصصة، خلال 6 أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص.
وبيّن أنه يجب البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
وأشار إلى أنه في حال كان هناك حجز وحدة سكنية، أو حجز منتج أرض قائم، أو وجود اعتراض قائم، حيث يستوجب إلغاء الحجز وإقفال الاعتراض، وتتم عملية التنازل من خلال أيقونة طلب تنازل الدعم السكني في حساب مقدم الطلب.
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