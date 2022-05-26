إجراء مرتقب للهلال بعد ركلة الجزاء المُلغاة في الكلاسيكو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أثارت ركلة الجزاء الملغاة، في كلاسيكو الهلال والاتحاد ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الكثير من ردود الفعل حول قرار الحكم، محمد الهويش.

وكشفت مصادر أن الهلال سيطلب من لجنة الحكام الاستماع للمحادثة التي تمت بين الحكم محمد الهويش وغرفة الفار، في مواجهة الاتحاد والهلال، وذلك بعد الغاء الحكم لركلة الجزاء التي ترى إدارة الهلال صحتها وصادق على ذلك عدد من محللي التحكيم، بحسب الجزيرة.

وكان الحكم محمد الهويش، أعلن ركلة جزاء لصالح الهلال بالدقيقة 12، بعد تدخل من عبد الرحمن العبود على ميشيل ديلجادو، ولكنه سرعان ما احتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء، بعد توصية من الVAR، وألغى ركلة الجزاء.