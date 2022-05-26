شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 11 مخالفة بمنافذ بيع التبغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع 30 جولة تفتيشية على المحلات بحفر الباطن، أسفرت عن رصد 11 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستفاد 2.375 شخصًا من خدمات صحة حفر الباطن العلاجية والتشخيصية ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين لعام 2021. وبلغ عدد المقلعين عن التدخين 671 شخصًا.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية من خلال عيادتها الموزعة على المنشآت، والبالغ عددها 17 عيادة لخدمة جميع أفراد المجتمع.