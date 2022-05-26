شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 91 % من محطات وقود وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية وسط الدمام، عن وصول نسبة التطوير العام لمحطات الوقود إلى 91 %، مشيرة إلى تنفيذها جولات ميدانية، ومباشرتها للبلاغات المتعلقة بتطوير المحطات ومطابقتها للاشتراطات.

وأوضحت البلدية أن عدد المحطات بالمحافظة يبلغ 53، وتمت، مؤخرًا، زيارة 12 منها، شملت علاج بلاغين اثنين، فيما بلغت نسبة التطوير العام 91 %، مشيرة إلى مواصلة جولاتها لتحقيق امتثال أكبر، ومتابعة الالتزام بالتطوير، والتأكد من تطبيق الاشتراطات المفروضة من قبل الوزارة.