شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ملك الأردن ورؤساء غويانا وجورجيا وزامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية غويانا، محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غويانا، محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.