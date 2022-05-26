شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات الملك وولي العهد لرئيس مالاوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية مالاوي، لازاروس تشاكويرا، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، وذلك بمقر إقامته في مدينة دافوس السويسرية.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية مالاوي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تشاكويرا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري د. عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.