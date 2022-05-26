شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منع دخول المقيمين العاصمة المقدسة «دون تصريح» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أنه اعتبارًا من اليوم الخميس، الموافق 25/ 10/ 1443هـ، سيتم منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.