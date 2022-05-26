شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: القيادة تدعم المبتعثين عبر المسارات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، بالتطور الكبير والمستمر في مجال التعليم بالمملكة؛ مؤكدًا مسؤوليات المبتعث وما يجب أن يتصف به كونه يمثل دينه ووطنه ومجتمعه، مع ابتعاده عن التيارات الفكرية المنحرفة.

جاء ذلك، خلال زيارته، أمس، للملحقية الثقافية السعودية في لندن، والتقى خلالها بالطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات البريطانية، وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج مشاركة معاليه في المنتدى الدولي للتعليم 2022.

وقدم وزير التعليم الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما تقدمه من دعم ورعاية لقطاع التعليم والمبتعثين، وإطلاقها لمسارات الابتعاث الجديدة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وفق الإستراتيجية التي أطلقها مؤخرا ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مثمناً استقبال سموه الكريم للموهوبين المتفوقين على الصعيد العالمي في معرض آيسف.

وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات الطلبة المبتعثين في مختلف مناطق المملكة المتحدة، والإجابة على استفساراتهم ومناقشة مقترحاتهم وتطلعاتهم.