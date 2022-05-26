شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: مساعدات المملكة خلال جائحة «كورونا» بلغت 770 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوَّه وزير الصحة فهد الجلاجل، بالإسهامات التي قدمتها المملكة لدعم الصحة العامة على مستوى العالم، وذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي انعقدت في مدينة جنيف، حيث رأس وفد المملكة.

وبيَّن أن المملكة من أوائل الدول التي بادرت في أثناء قيادتها مجموعة العشرين، في عقد القمة الاستثنائية لتضافر الجهود، واحتواء الجائحة، ونتج عنها تعاون عالمي غير مسبوق، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت في إنشاء مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- 19 ACT-Accelerator ومنشأة كوفاكس، وبلغت جملة المساعدات التي قدمتها المملكة عن طريق المبادرة وبالدعم المباشر للدول النامية قرابة الـ 770 مليون دولار أمريكي.

من جانب آخر، هنأ الجلاجل، المدير العام للمنظمة د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بمناسبة إعادة انتخابه مديراً عاماً للمنظمة لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، وتجديد ثقة المجتمع الدولي في قيادته لأهم منظمة رائدة تعنى بالصحة العامة على مستوى العالم.