شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد العدّ الذاتي لـ «تعداد السعودية 2022» حتى نهاية مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تمديد خيار العدّ الذاتي لتعداد السعودية 2022، لـ 6 أيام قادمة تستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 31 مايو، وذلك استجابة للطلبات الواردة من المواطنين والمقيمين بتمديد خيار العد الذاتي الذي كان من المقرر أن ينتهي أمس الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلى أن العد الميداني سيكون مستمرًا حتى نهاية أعمال مرحلة جمع البيانات وذلك عن طريق زيارات الباحثين الميدانيين إلى الوحدات السكنية، مشيدة في ذات الوقت بوعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم مع التعداد، من خلال إقبالهم المتزايد على العد الذاتي عبر تعبئة الاستمارة إلكترونياً وكذلك استقبال الباحثين الميدانيين والتعامل معهم وفق ما يسهم في إنجازهم لواجبهم الوطني.

وأتاحت الهيئة عدة قنوات لمساعدة المواطنين والمقيمين على تعبئة استمارة التعداد والإجابة على الاستفسارات، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، ومن خلال الرقم الموحد، إضافة إلى حسابات الهيئة على قنوات التواصل الاجتماعي.