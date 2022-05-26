شكرا لقرائتكم خبر عن «د. سليمان الحبيب بالخبر» ينجح في إجراء «3» عمليات تصحيحية لجراحات سمنة سابقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن فريق طبي متخصص في جراحات السمنة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء «3» عمليات تصحيحية لجراحات سمنة سابقة، لـ«3» سيدات في العقدين الثالث والرابع، عانين من حزمة أعراض حادة ومختلفة كزيادة الوزن والارتجاع الحاد، حيث سبق أن أجرين العمليات التي تم تصحيحها بمراكز سمنة أخرى.

إذ أخضع الفريق الطبي الحالات إلى فحوصات طبية دقيقة، كالأشعة المقطعية والأشعة الملونة والمنظار، إضافة إلى تحاليل مخبرية، وعلى ضوء نتائج التشخيص أجريت لهن عمليات التصحيح، وقد كانت السيدة الأولى تشتكي من تزايد وزنها ووصول كتلة جسمها إلى «40 %» على الرغم من أنها أجرت عملية تكميم قبل نحو عامين، وتم تصحيح وضعها بإجراء عملية تحويل مسار مصغر.

أما الحالة الثانية فقد أجرت عملية تكميم معدة قبل ما يزيد على العامين، وظلت تعاني طوال هذه الفترة من ارتجاع حاد ومستمر، وبيَّنت نتائج الفحوصات وجود فتق في الحجاب الحاجز، فقام الفريق الطبي بإجراء عملية تحويل مع استخدام حلقة المعدة، وقد تم تصحيح الوضع بإجراء عملية تحويل «التكميم» إلى تحويل مسار كلاسيكي واستخدام حلقة ثابتة، وتعد هذه من العمليات النادرة والصعبة، لكنها تكللت بالنجاح «ولله الحمد».

كما عانت الحالة الثالثة كثيرًا من بعض الأعراض الحادة والتي من أبرزها الفقدان الحاد للوزن وإصابتها بالأنيميا والأرق، وظهرت عليها هذه الأعراض بعد أن أجرت عملية تحويل مسار كلاسيكي، وتم تصحيحها بعملية تحويل مسار مصغر.

وقال د. وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى إن العمليات الـ«3» شاركت فيها مجموعة من الأطباء المتخصصين لمثل هذه الحالات التي تأتي بمضاعفات عملية إنقاص الوزن، مضيفًا إن الفحص الإكلينيكي أكد نجاح كل هذه العمليات «ولله الحمد»، وغادرن المستشفى وهن بحالة صحية جيدة.