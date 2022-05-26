شكرا لقرائتكم خبر عن إلزامية تسوير 39 أرضا بطريق الأمير تركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة المنطقة الشرقية 39 قطعة أرض فضاء تقع على طريق الأمير تركي، بحاجة إلى التسوير.

وواصلت الأمانة حملتها الإعلانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء المستهدفة، وإصدار تراخيص التسوير عبر منصة «بلدي»، وفقا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك قبل البدء برصد امتثال المُلاك، مطلع يوليو القادم.

وأشارت إلى أن الغرامات التي أقرتها الوزارة تبلغ 100 ريال لكل متر طولي، وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

وأكدت الأمانة أن من متطلبات التسوير أن يقام السور على حدود الملكية للأرض مع مراعاة الارتدادات النظامية للطريق.