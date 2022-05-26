شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة مدربي «التخصصات الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد قسم التدريب بمجمع الدمام الطبي ومراكز الرعاية الصحية التابعة له، ورشة عمل للمرة الثالثة بهدف رفع كفاءة التدريب والمدربين التابعين لبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعتمدة، لدى شبكة الدمام الصحية، والبالغة 27 برنامجا، وامتدت ثلاثة أيام، وبحضور 40 مدربا ومدربة.

ومن جانب آخر، فعل قطاع الرعاية الصحية بالخبر، أركانا توعوية لمبادرة «اعرف أرقامك»، وحملة مكافحة السمنة، وحملة مرض ضغط الدم المرتفع، وسرطان القولون والثدي، والتي أقيمت بمكتب التعليم للبنات بالخبر.

وشهد تسجيل الوزن، وفحص السكر، والضغط وكتلة الجسم، ببرنامج «توكلنا»، وتم تحويل الحالات التي تستدعي لمسار الرعاية الصحية بالمراكز الصحية بالخبر، لتلقي الخدمات الصحية.

وكان نموذج الرعاية للأمراض المزمنة بإدارة المراكز الصحية بالدمام، نظم محاضرة توعوية لمرض الضغط، ودورة تدريبية مكثفة لمسارات الأمراض المزمنة، وحضر الدورة عدد من الأطباء ومنسقي الحالات بالمراكز الصحية.