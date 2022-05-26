شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 146 ألف م2 حفر شوارع.. وزراعة 1.9 مليون وردة وشجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت أمانة الشرقية منذ بداية عام 2022 وحتى شهر أبريل، 146.664 مترا مربعا من حفر الشوارع، إضافة إلى تنسيق وزراعة 1.964.352 من الورود والأشجار، ومعالجة 46.497 مترا مربعا من الأرصفة، و479 من واجهات المباني والمحلات.

وأزالت البلدية ضمن أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري؛ في المنطقة، لرفع جودة الحياة، وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتعزيز دور الارتقاء بمستوى المعيشة للسكان، 43.006 أمتار من الكتابات المشوهة، و325.104.28 مترا مكعبا من مخلفات الردم، ومعالجة وضع 48.124 حاوية نظافة، وإزالة 2.769 سيارة متهالكة، وإصلاح 444 محولا كهربائيا، وإزالة 854 حوشا واستراحة ومخيمات عشوائية، وإصلاح 2.454 من اللوحات الإرشادية، وإزالة 758 من اللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة 239 من المظلات والهناجر، ومعالجة وضع 812 من البائعين الجائلين، وإصلاح وتأهيل 2.514.894 مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة 6.940 من التحويلات والحواجز الخرسانية، ودهان 292.855 مترا طوليا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.

وأكدت الأمانة أنها تتابع جميع البلاغات الواردة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري عبر مركز البلاغات «940»، داعية الجميع للتعاون مع الأمانة بتقديم الملاحظات والبلاغات من خلال خدمة «صور وأرسل» عبر تطبيق بلدي أو التواصل مع مركز البلاغات.