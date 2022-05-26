شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية «ماس كهربائي» بمركز أمراض الدم الوراثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة محافظة الأحساء خطة فرضية «ماس كهربائي»، وحدوث حريق، وذلك في مركز أمراض الدم الوراثية، للوقوف على الاستعداد والجاهزية فور وقوع الحدث.

ومن جانب آخر، تُشارك صحة الأحساء في المعرض التوعوي لتعزيز مفهوم الأمن والسلامة والصحة المهنية، بهدف الوصول إلى بيئة آمنة خالية من المخاطر والحد من الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل.

وأكدت استمرار الزيارات الرقابية على المجمعات الطبية الخاصة، لقياس مدى الالتزام والتقيد بالأنظمة واللوائح التي مضت عليها وزارة الصحة. فيما لفتت إلى أن حملة «اعرف أرقامك» تعزز الوعي الصحي، وتحث أفراد المجتمع على اتباع السلوكيات السليمة، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.

وتباشر صحة الأحساء ميدانيا طلبات المنشآت الصحية الخاصة، المتمثلة في تجديد أو إلغاء التراخيص، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات التي نصت عليها وزارة الصحة.