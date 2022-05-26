شكرا لقرائتكم خبر عن 22 % إنجازا بـ«دائري وسط الهفوف».. والتسليم خلال 10 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة محافظة الأحساء 22 % من مشروع تطوير محور وسط الهفوف التاريخي للطريق الدائري الداخلي بطول 1.5 كيلومتر، فيما سيتم اكتماله خلال الربع الأول من العام القادم 2023، ويأتي تنفيذه بعد نزع ملكيات عدد من العقارات التي كانت تعترض مساره.

تسهيل التنقل

وأكد وكيل المشاريع بأمانة الأحساء م. هشام العوفي، أن مشروع الطريق الدائري الداخلي مكمل لمشروع تطوير وسط الهفوف التاريخي، وهو عبارة عن طريق دائري يحيط بالمنطقة التاريخية، بدءا من قصر إبراهيم شمالا حتى طريق الرياض جنوبا، بطول 6 كيلومترات، ويحتوي على 4 مسارات في كل اتجاه، ومواقف سيارات في جانبي الطريق وممرات للمشاة، ويسهم في إيجاد حلول لمشكلات المرور بالمناطق التاريخية القديمة؛ لارتباطه بعدة طرق تسهل الانتقال من المنطقة التاريخية، ومنها إلى الضواحي والأحياء المجاورة، ومشاريع شبكات الأمطار ودرء أخطار السيول، والمتمثلة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد، وهو عبارة عن قناة صندوقية تمثل شريانا حيويا لنقل مياه الأمطار بمدينة الهفوف إلى المصب النهائي.

سفلتة المخططات

ويُسهم المشروع في خدمة «طريق الملك فهد، طريق الأمير سعود بن جلوي، طريق الأمير طلال بن عبدالعزيز»، بمساحة 20 كيلومترا مربعا، ويضم مشروعا لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار على المصرف D1 بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وزيادة السعة الاستيعابية لخط الأمطار، والذي يعد من أهم الخطوط الرئيسية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في الحاضرة بطول 2.3 كيلومتر، ومشروع استكمال سفلتة مخططات المنح، وتشمل مخطط جنوب الهفوف ٤/ ٤٠٠ بمساحة تقدر بأكثر من ٨٠٠ ألـف متر مربع، حيث تم رفع جميع الاحتياجات الخاصة بمخططات المنح، فيما يتعلق بالسفلتة وتحديد أولوياتها من حيث الكثافة السكنية والنمو العمراني ووضع إستراتيجية لتنفيذها خلال السنوات القادمة، وذلك وفق الاعتمادات المالية، لمشاريع مباني الوكالات والبلديات والمستودع المركزي.

دعم واهتمام

وأكد أمين الأحساء م. عصام الملا، تقديم حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - الدعم والاهتمام اللامحدودين بالقطاعات كافة، ومنها القطاع البلدي، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، والمتابعة المستمرة من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لكل ما من شأنه تطوير وخدمة مشاريع القطاع البلدي.