شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف مستفيد من «العيادات الخارجية» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 14.187 شخصًا من الخدمات التشخيصية والعلاجية للعيادات الخارجية بمستشفيات صحة حفر الباطن خلال شهر أبريل لعام 2022م.

وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى حفر الباطن المركزي 4.538 مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات، بمستشفى الملك خالد العام 3.110 مراجعين، و2.941 مراجعًا في عيادات مستشفى الولادة والأطفال. وبلغ عدد مراجعي العيادات بمستشفى القيصومة العام 1.651 مراجعًا، ومراجعي العيادات بمستشفى السعيرة 998 مراجعًا، فيما سجل مستشفى الصحة النفسية وصول 949 مراجعًا للعيادات الخارجية.