شكرا لقرائتكم خبر عن 60 زيارة للمشاغل النسائية تضبط 7 مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الرقابة النسائية، ببلدية وسط الدمام، خلال الأسبوع الماضي، 60 زيارة، على المتاجر والمشاغل النسائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، نتج عنها ضبط 7 مخالفات.

كما زارت البلدية، خلال حملاتها المسائية، على المنشآت الصحية والأسواق للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، 57 منشأة، رصدت خلالها، 17 مخالفة، إضافة إلى جولات ميدانية على اللوحات الإعلانية وأبراج الاتصالات للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، تم خلالها، تنفيذ 21 زيارة، ومباشرة 6 طلبات ترخيص، وإنجاز 9 معاملات، وإغلاق 12 بلاغا.