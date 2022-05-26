شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي لطريق «أبو حدرية» بطول 45 كم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، بدء أعمال الصيانة لطريق أبو حدرية، في المنطقة الواقعة من جسر الساجي وحتى جسر مدخل الخفجي الجنوبي، بطول 45 كم في كل اتجاه، ما يترتب عليه إغلاق جزئي، وذلك على 4 مراحل.

وبيَّن فرع الوزارة أن المرحلة الأولى ستكون ابتداءً من جسر الساجي حتى جسر تناجيب، بطول 18 كم، مع إغلاق جزئي للمسار وكتف الطريق، وإتاحة الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه، ضمن تحويلات مرورية بطول 5 كم لكل تحويلة، بينما المرحلة الثانية تبدأ من بعد تناجيب حتى جسر السفانية، بطول 12 كم، تشمل تحويلتين مرورتين بطول 6 كم لكل تحويلة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تشمل ما بعد السفانية حتى جسر رأس مشعاب بطول 15 كم، بعدد 3 تحويلات، أما الرابعة فتبدأ من بعد جسر مدخل الخفجي الجنوبي باتجاه الخفجي بطول 4 كم، وسيتم الاستمرار بنفس مراحل العمل باتجاه الدمام.