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13 مخالفة للمباني قيد الإنشاء بالخبر

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الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية الخبر 13 مخالفة للمباني «قيد الإنشاء»، في عدد من أحياء المحافظة.

وتمثلت أبرز مخالفات أنظمة البناء في تجاوز حدود رخصة الإنشاء، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات. وبينت البلدية أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين، مهيبة بالجميع ضرورة التقيد بالأنظمة. وكانت البلدية قد رصدت مؤخرا 14 مخالفة لمبانٍ تحت الإنشاء بحي الحمراء، تضمنت عدم الاهتمام بنظافة الموقع خلال العمل وعدم تسويره، خلال فترة الإنشاء.

وأشارت إلى مواصلة جولاتها الرقابية، لمتابعة الالتزام باشتراطات وتعليمات إنشاء المباني وتطبيق الأنظمة تجاه أي مخالفات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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