شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مخالفة للمباني قيد الإنشاء بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية الخبر 13 مخالفة للمباني «قيد الإنشاء»، في عدد من أحياء المحافظة.

وتمثلت أبرز مخالفات أنظمة البناء في تجاوز حدود رخصة الإنشاء، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات. وبينت البلدية أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين، مهيبة بالجميع ضرورة التقيد بالأنظمة. وكانت البلدية قد رصدت مؤخرا 14 مخالفة لمبانٍ تحت الإنشاء بحي الحمراء، تضمنت عدم الاهتمام بنظافة الموقع خلال العمل وعدم تسويره، خلال فترة الإنشاء.

وأشارت إلى مواصلة جولاتها الرقابية، لمتابعة الالتزام باشتراطات وتعليمات إنشاء المباني وتطبيق الأنظمة تجاه أي مخالفات.