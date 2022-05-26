الذهب يقلص خسائره بعد تأكيد محضر اجتماع المركزي الأمريكي التّوقعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

قلصت أسعار الذهب خسائرها أمس الأربعاء بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيتمسك بزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه في يونيو ويوليو.

وبحلول الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.7 بالمئة عند 1852.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط 1.3 بالمئة إلى 1842.49 دولار في وقت سابق في الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.72 بالمئة إلى 1852 دولارا للأوقية.

وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي إن كل المشاركين في الاجتماع، الذي عقد في الثالث والرابع من مايو، ساندوا زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي لمحاربة التضخم الذي يهدد بأن يواصل التسارع ما لم يتخذ البنك المركزي إجراء.

وقلص الذهب خساره بعد نشر محضر الاجتماع بعدما ظل منخفضا في معظم الجلسة بسبب صعود الدولار.

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وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن رفع الفائدة الأمريكية في الأجل القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.99 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 943.90 دولار للأوقية بينما استقر البلاديوم عند 2006.30 دولار للأوقية.