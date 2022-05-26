خالد النمر يحذر من أدوية خفض الكوليسترول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذَّر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من أدوية خفض الكوليسترول. وأضاف النمر، أن أدوية الستاتين بخفض الكوليسترول مثل (ليبتور، كرستور.. إلخ) تزيد حدوث السكري (بنسبة قليلة) على المدى البعيد. وأكمل، عبر تويتر، استشاري أمراض القلب في الوقت نفسه، أن فائدة تلك الأدوية أكبر بكثير من أعراضها الجانبية. وكان النمر قد قال في سلسلة تغريدات توعوية، أينما وُجِدَ ارتفاع الكوليسترول يتم البحث عن مرض السكري؛ لأن العلاقة بينهما وثيقة. وواصل، أن التكلسات في الشرايين ليست كلها خطيرة خاصة إذا لم تؤثر على وظيفة الشريان وإنما يجب متابعتها والتحكم في العوامل التي تزيد سرعة التكلس مثل التدخين، والسكري، والكوليسترول. أخبار قد تهمك وأردف النمر، أن إدخال المريض في دوّامات تشخيصية (بحيث يتنقّل من عيادة لأخرى) لا تتعلق بشكواه الأساسية التي جاء بها إلى المستشفى الخاص ينافي أصول المهنة.

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