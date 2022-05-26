الصادرات النفطية تقفز 118 % في مارس الماضي

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 69.5% في شهر مارس 2021 إلى 80.2% في شهر مارس 2022.
بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 بمقدار 33.2 مليار ريال وبنسبة 30.5%.
كما سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً في شهر مارس 2022 بنسبة 25.4% بالمقارنة مع شهر مارس 2021، حيث سجلت 28.2 مليار ريال مقابل 22.5 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 3.2 مليار ريال ونسبة 12.8% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.
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