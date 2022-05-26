الصادرات النفطية تقفز 118 % في مارس الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس (الأربعاء)، ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية بنسبة 93.2% في شهر مارس 2022 إلى 142.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 73.6 مليار ريال في مارس 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 117.85% إلى نحو 113.98 مليار ريال خلال مارس الماضي، مقابل 52.32 مليار ريال في مارس 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 69.5% في شهر مارس 2021 إلى 80.2% في شهر مارس 2022.

بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 بمقدار 33.2 مليار ريال وبنسبة 30.5%.

كما سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً في شهر مارس 2022 بنسبة 25.4% بالمقارنة مع شهر مارس 2021، حيث سجلت 28.2 مليار ريال مقابل 22.5 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 3.2 مليار ريال ونسبة 12.8% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.