14% نمو إيرادات البلديات في عام - #عاجل

جاء ذلك في سياق تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أشارت فيه إلى أن الاستثمارات بلغت في نهاية عام 2021، 50% من إجمالي إيرادات القطاع البلدي، فيما بلغت نسبة تحصيل الإيرادات 85%.
نمو الإيرادات البلدية 2021
25.1 % أمانة العاصمة المقدسة
8.6 % أمانة المدينة المنورة
55.1 % أمانة محافظة جدة
3.9 %- أمانة منطقة عسير
1.6 % أمانة منطقة جازان
12.6 % أمانة منطقة تبوك
3.1 % أمانة منطقة الحدود الشمالية
8.8 %- أمانة منطقة نجران
2.3 % أمانة محافظة الأحساء
3.6 % أمانة منطقة الرياض
3.4 % أمانة المنطقة الشرقية
18.4 % أمانة منطقة القصيم
2.1 % أمانة منطقة الجوف
10.5 %- أمانة منطقة حائل
43.5 % أمانة منطقة الباحة
22.0 % أمانة محافظة الطائف
6.8 %- أمانة محافظة حفر الباطن
13.9 % الإجمالي
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