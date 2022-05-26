14% نمو إيرادات البلديات في عام - #عاجل

بلغت نسبة النمو في إيرادات القطاع البلدي 13.9% خلال عام 2021، إذ شهدت 13 أمانة ارتفاعاً في إيراداتها بنسب متفاوته تصدرتها أمانة محافظة جدة بنسبة ارتفاع بلغت 55.1% مقابل 4 أمانات سجلت انخفاضا في إيراداتها وهي: «أمانة منطقة عسير، وأمانة منطقة حائل، وأمانة منطقة نجران، وأمانة محافظة حفر الباطن».

جاء ذلك في سياق تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أشارت فيه إلى أن الاستثمارات بلغت في نهاية عام 2021، 50% من إجمالي إيرادات القطاع البلدي، فيما بلغت نسبة تحصيل الإيرادات 85%.

نمو الإيرادات البلدية 2021

25.1 % أمانة العاصمة المقدسة

8.6 % أمانة المدينة المنورة

55.1 % أمانة محافظة جدة

3.9 %- أمانة منطقة عسير

1.6 % أمانة منطقة جازان

12.6 % أمانة منطقة تبوك

3.1 % أمانة منطقة الحدود الشمالية

8.8 %- أمانة منطقة نجران

2.3 % أمانة محافظة الأحساء

3.6 % أمانة منطقة الرياض

3.4 % أمانة المنطقة الشرقية

18.4 % أمانة منطقة القصيم

2.1 % أمانة منطقة الجوف

10.5 %- أمانة منطقة حائل

43.5 % أمانة منطقة الباحة

22.0 % أمانة محافظة الطائف

6.8 %- أمانة محافظة حفر الباطن

13.9 % الإجمالي