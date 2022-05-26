شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي في «لندن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن بنسخته الخامسة، وبمشاركة 10 دول إضافة للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعقد الركن فياض الرويلي اجتماعاً ثنائياً أمس مع معالي رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال السير توني راداكين، بمقر وزراة الدفاع البريطانية، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، ومناقشة الفرص الحالية والمستقبلية لتعزيز مجالات التعاون العسكري ومواجهة التحديات المشتركة بين البلدين.

وحضر الرويلي اجتماع مجموعة دراغون بمقر الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، حيث تم مناقشة التحديات الأمنية ومجمل التهديدات التي تحيط بالمنطقة، وسبل مواجهتها وخفض مخاطرها بجهود مشتركة، ومن أبرزها عمليات التهريب المستمرة للأسلحة ونشر التقنيات للميليشيات الإرهابية التي تعمل خارج إطار الدول بالمنطقة.

كما عقد رئيس هيئة الأركان العامة اجتماعات ثنائية مع رؤساء أركان بعض الدول التي حضرت اجتماع دراغون، أكّد خلالها على توافق الجميع بضرورة تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين جميع الدول لمواجهة السلوكيات العدوانية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وتكافح عمليات التهريب، مشيراً إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تسهم في تبادل وجهات النظر وتوحيد الجهود وتزيد من مستويات التنسيق والتجانس بين الدول المشاركة لدعم أمن واستقرار المنطقة.