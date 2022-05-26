شكرا لقرائتكم خبر عن التطبيق بعد 48 يوما.. والزي الموحد لسائقي الأجرة يدعم السياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح، توحيد الزي المخصص لسائقي أنشطة الأجرة، اعتبارًا من 12 يوليو المقبل، مشددا على ضرورة الالتزام بالزي المعتمد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، فيما أكد مختصون أن القرار يؤثر إيجابيا على الذوق العام، ويدعم قطاع السياحة، إذ يمنح انطباعات إيجابية عن القطاع في نفوس الزائرين والسائحين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الارتقاء بقطاع الأجرة العامة.

وقالت الهيئة العامة للنقل، في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة، نصت على توفير الزي المعتمد من قبل الهيئة للسائقين، إضافة إلى ارتداء الزي المعتمد أثناء تأدية العمل، والالتزام به، والتأكد من التزام السائق بالزي المعتمد، مشيرة إلى صدور قرار رئيس الهيئة د. رميح الرميح، رقم «283-43-1» بتاريخ 12/5/2022، باعتماد الزي المخصص لسائقي أنشطة الأجرة.

اشتراطات اللائحة

وذكر عضو غرفة الشرقية بندر الجابري: إن الزي الموحد يعد من أهم الاشتراطات في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة، مشيرًا إلى أن الزي يسهم في القضاء على التشوه في أزياء سائقي مركبات الأجرة.

وأضاف الجابري: إن الهيئة ستفرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بنص القرار، بمجرد دخوله حيز التنفيذ في منتصف يوليو المقبل.

الذوق العام

وأوضح عضو غرفة محافظة الأحساء، حسين الخواجة: إن توحيد الزي لسائقي الأجرة يؤثر إيجابيا على الذوق العام، فيما تأتي تلك الخطوة بعد توحيد لون مركبات الأجرة العامة إلى الأخضر، مشيرًا إلى أن توحيد الزي لسائقي الأجرة يدعم قطاع السياحة، ويعطي انطباعات إيجابية للسياح.

وأضاف الخواجة: إن توحيد الزي يسهم في الارتقاء بقطاع الأجرة العامة بمختلف مناطق المملكة، مطالبا بضرورة رفع الوعي لدى سائقي الأجرة، عن طريق تقديم الغرف التجارية دورات تأهيلية للسائقين، خاصة فيما يتعلق بالآليات المناسبة للتعامل مع السياح الأجانب.

التكلفة المالية

واستبعد أن ترفع إلزامية الزي الموحد لسائقي سيارات الأجرة التكاليف على الشركات، مؤكدا أن التكاليف ليست باهظة، ولا يشكل الزي الموحد عبئا ماليا على الشركات.

وأشار إلى أن دور الهيئة العامة للنقل في تنظيم القطاع ملموس، ولا يقتصر على قطاع دون آخر، لافتا إلى أن الهيئة حريصة على الارتقاء بالخدمات، سواء الأجرة العامة، أو نقل البضائع، والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على فرض المزيد من الرقابة على القطاع، مشيدًا باستجابة الفريق الرقابي بتوجيه الإنذار قبل إصدار الغرامات على الشركات المخالفة.

يمنح انطباعات إيجابية عن القطاع في نفوس الزائرين

يسهم في القضاء على التشوه البصري ويعزز الذوق العام