مودريتش: لن أكرر ما فعله مبابي مع ريال مدريد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، أنه لم يجدد عقده مع الميرنجي في الوقت الحالي، مشيرا إلى رغبته في الاستمرار بقميص الفريق الملكي.

وقال مودريتش، خلال تصريحاته لإذاعة «كوبي» الإسبانية: «لم أجدد عقدي مع ريال مدريد حتى الآن».

وأضاف: «لكنني لن أفعل مثل مبابي (يضحك)، وامل ألا يفعل النادي ذلك معي».

وفي نفس السياق، أوضح خبير الانتقالات الشهير، فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالتأكيد لا توجد مشكلة مع مودريتش، وسوف يوقع على عقد جديد حتى صيف 2023، لكن بعد نهائي دوري أبطال أوروبا».

وينتهي عقد مودريتش بنهاية الموسم الحالي مع ريال مدريد، لكن الكرواتي لازال يقدم مستويات مميزة، مما يجعل استمراره أمرًا حتميًا للفريق خلال الموسم المقبل.