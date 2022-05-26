بنزيمة يحتاج إلى لقب دوري الأبطال للحصول على التقدير المستحق

محمد بن مسعود - الدمام - عندما سُئل الجناح البرازيلي رودريغو الثلاثاء ما هي أهم نصيحة وجهها له زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، أجاب سريعا: «أن أمرر له الكرة».

إيصال الكرة لبنزيمة كان استراتيجية ناجحة تمامًا هذا الموسم لريال مدريد الإسباني الذي يعول مجددا على هدافه الفرنسي لمحاولة الفوز السبت بلقبه الرابع عشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنكليزي حين يلتقي الفريقان في باريس.

فرض بنزيمة نفسه أفضل لاعب هذا الموسم ليس في إسبانيا وحسب بل في أوروبا بأكملها، بعدما وصل الى الشباك 49 مرة في 52 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.

وتفوق بنزيمة على خصمه المقبل في نهائي السبت المنتظر المصري محمد صلاح الذي سجل 33 هدفًا في 59 مباراة، ومواطنه نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي (43 في 49) الذي تصدر العناوين في الأيام القليلة الماضية بعد قراره البقاء في نادي العاصمة الفرنسية عوضًا عن الالتحاق بريال.

وإذا نجح ريال في الفوز على ليفربول السبت في باريس، سيضمن بنزيمة الى حد كبير الفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته والتفوق على لاعبين مثل صلاح وزميله في «الحمر» السنغالي ساديو مانيه.

كان الموسم خرافيًا بالنسبة لبنزيمة، إذ قدم أفضل أداء له مع ريال منذ انضمامه الى النادي الملكي عام 2009 من ليون، وسجل أكبر عدد أهداف له في موسم واحد مع الفريق وأكبر عدد أهداف له في دوري أبطال أوروبا.

«هدية لأي شخص يحب كرة القدم»

وفي طريقه الى النهائي، بات بنزيمة (34 عامًا) أكبر لاعب يسجل ثلاثية في المسابقة القارية الأم وأفضل هدافيها الفرنسيين عبر التاريخ.

وإذا نجح في تسجيل هدفين في نهائي السبت، سيعادل رقم زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو من حيث عدد الأهداف في المسابقة خلال موسم واحد (17).

بالنسبة لمدربه السابق في ريال مواطنه زين الدين زيدان الذي يعتبره بنزيمة بمثابة الأخ الأكبر، فإن مهاجم ليون السابق «هدية لأي شخص يحب كرة القدم»، «لاعب الكرة الشاملة»، و«الأفضل».

من جهته، رأى النجم الفرنسي السابق جان-بيار بابان، الفائز بالكرة الذهبية، أن «بنزيمة يتمتع بقوة رونالدو، سرعة (البرازيلي) رونالدينيو، أناقة (الفرنسي تييري) هنري، وغريزة (الفرنسي الآخر) دافيد تريزيغيه».

في ريال مدريد «نبحث عنه على الدوام» وفق ما أفاد رودريغو، معتبرًا زميله «ظاهرة».

أن تسجل هدفين في نهائي دوري الأبطال ضد فريق من عيار ليفربول أمر غير محتمل، لكن أحدًا ليس باستطاعته إقصاء هذه الاحتمالية في ظل المستوى الخرافي الذي يقدمه بنزيمة هذا الموسم.

وجد الفرنسي طريقه الى الشباك في 10 مناسبات خلال الأدوار الإقصائية للنسخة الحالية من المسابقة القارية الأم، مقصيا خصوما من العيار الثقيل على غرار سان جرمان وثلاثيه مبابي-الأرجنتيني ليونيل ميسي-البرازيلي نيمار، بتسجيله ثلاثية في إياب ثمن النهائي، قبل أن يكرر الأمر ضد تشلسي حامل اللقب، وصولاً الى ثنائيته في ذهاب نصف النهائي ضد مانشستر سيتي الإنكليزي، إضافة الى هدفي التأهل في الوقت الإضافي من لقاءي الإياب ضد تشلسي وسيتي.

بعد ربع النهائي وتجريد تشلسي من اللقب القاري، كتبت صحيفة «أس» الإسبانية «فاز مدريد لأنه يملك بنزيمة وتشلسي لا يملكه».

وتابعت «في الحقيقة، أحد لا يملك لاعبًا مثل بنزيمة الذي يلعب في ستة مراكز مختلفة، غالبًا في نفس الحركة (الهجومية)».

«قائد أكثر فأكثر كل يوم»

يوم الأحد وبينما كان ريال يترنح من الصفعة التي وجهها له مبابي قبلها بيوم بقراره البقاء مع سان جرمان خلافًا للتوقعات، كان من المستحيل عدم التساؤل عما إذا كان بنزيمة قد تنفس الصعداء قليلاً.

بنزيمة تألق بعدما خرج من ظل رونالدو الذي قرر الرحيل عن النادي الملكي في صيف 2018 للانضمام الى يوفنتوس الإيطالي، ووصول لاعب من عيار مبابي وهالته الإعلامية كان سيعيده على الأرجح الى ما كان عليه سابقًا.

أثبت بنزيمة أنه «لاعب يشعر وكأنه قائد أكثر فأكثر كل يوم، ويشعر بأهمية أكبر في الفريق» وفق مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مضيفًا «هذا ما يصنع الفارق فيه، هذه الشخصية».

لأعوام طويلة، كان الافتراض دائمًا بأن بنزيمة لاعب لا يحظى بالتقدير اللازم، لاعب قد يكون دائما موضع تقدير في ريال لكن من دون أن يراه الآخرون خارج أسوار «سانتياغو برنابيو» مهاجمًا من العيار الثقيل.

اللعب في ظل رونالدو وغيابه عن المنتخب الفرنسي لستة أعوام، بما في ذلك كأس العالم التي فازت بها فرنسا عام 2018، كان لهما دور كبير في التقليل من قيمة بنزيمة على الساحة القارية.

لكن لم تكن هناك أيضًا بطولة يمكن القول عنها بأنها مسرح بنزيمة، بطولة يمكن أن ترتبط باسمه على غرار زميله السابق رونالدو، أفضل هداف في تاريخ دوري الأبطال.

لكن الآن وبعد الدور الذي لعبه في وصول ريال الى نهائي السبت، سيكون التتويج باللقب فرصة لتدوين اسمه بين الأفضل في تاريخ المسابقة القارية الأم.

في سن الرابعة والثلاثين، يتطلع بنزيمة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في ثمانية أعوام، ليضيفه الى أربعة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في الكأس الإسبانية وأربعة في كأس العالم للأندية وثلاثة في الكأس السوبر الأوروبية.

كما توج هذا الموسم بلقب هداف الدوري الإسباني، لكن على الرغم من جميع الألقاب التي أحرزها والثناء الذي ناله أو حرم منه وإنجازاته الكبيرة حتى الآن، فقد يكون نهائي دوري أبطال أوروبا هذا مختلفا. سيكون لقبا لريال مدريد، لكن انتصارًا شخصيًا لبنزيمة أكثر من أي شخص آخر.