«الشباب والرياضة» تنهي مشروع إنشاء ملاعب جديدة بناديي البحرين والدير

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت وزارة شؤون الشباب والرياضة مشروع ملعبي نادي البحرين ونادي الدير من العشب الصناعي والذي يأتي ضمن 5 ملاعب تنفذها الوزارة في الأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب بهدف الارتقاء بالبنية التحتية لقطاعي الشباب والرياضة.

وسلمت وزارة شؤون الشباب والرياضة الملعبين الى نادي البحرين ونادي الدير، وذلك بحضور مسؤولي وزارة شؤون الشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارة نادي البحرين الدكتور عبدالرحمن راشد الخشرم، ورئيس مجلس إدارة نادي الدير علي عيسى الماضي، وذلك في الجولة التي أقيمت في الملعبين، حيث تم التعريف بمراحل المشروع والتعرف على مميزات الملعبين.

ويأتي مشروع الملاعب الخمسة في عدد من الأندية الوطنية متوافقًا مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرامية الى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية والارتقاء بها.

وبهذه المناسبة، أشار رئيس نادي البحرين ورئيس نادي الدير أن إنشاء الملاعب في الناديين ستكون له انعكاسات إيجابية من خلال تنفيذ الناديين لبرامجهم وخططهم الموجهة الى القطاع الشبابي والرياضي بما يساهم في استقطاب الشباب من منتسبي الناديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم واشراكهم في برامج تساهم في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الرياضية.