مشاركة وتخرّج حكمات بحرينيات بالدورة الآسيوية لتحكيم الريشة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت اللجنة البارالمبية البحرينية والاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش دورة لحكام الريشة بإشراف من الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، وذلك على هامش بطولة البحرين الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة وذلك خلال الفترة من 7 لغاية 13 مايو الجاري.

وشارك في الدورة أكثر من 35 مشاركًا ومشاركة من بينهم 11 حكمة من طالبة كلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين اجتزن الدورة بنجاح.

وتضمنت الدورة جانب نظري عبر برنامج (زووم) بمشاركة محاضر آسيوي خلال الفترة من 7 لغاية 11 مايو وجزء عملي يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

وشاركت ثلاث فتيات خريجات في تحكيم بطولة البحرين الدولية البارالمبية للريشة الطائرة لأول مرة.

وبعد نهاية الدورة قامت د. سوسن تقوي رئيسة الاتحاد العربي والبحريني للريشة الطائرة وعضو الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي بتكريم جميع المشاركين في الدورة وتسليمهم شهادات المشاركة.

وأعربت تقوي عن فخرها واعتزازها بالحكمات البحرينيات المشاركات في الدورة وبالأخص طالبات قسم التربية الرياضية بجامعة البحرين على مشاركتهن الفاعلة والتي تعكس شغفهن ورغبتهن بالتطور في مجال التحكيم والوصول إلى أعلى الدرجات متمنية لهن التوفيق والنجاح في مشوارهن التحكيمي.