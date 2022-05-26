على متنها 273 مسافراً إلى عمّان.. ثالث رحلة تغادر مطار صنعاء

أقلعت الرحلة الثالثة للخطوط الجوية اليمنية اليوم من مطار صنعاء الدولي متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمّان وعلى متنها 273 مسافرا.
وأشاد المسافرون بالجهود التي بذلت لتسيير رحلات تجارية مدنية من مطار صنعاء.. معربين عن أملهم في تستمر الرحلات من مطار صنعاء بشكل دائم إلى كل دول العالم.
وتعتبر هذه الرحلة هي الثالثة من أصل 16 رحلة تضمنتها الهدنة الانسانية التي اعلنتها الأمم المتحدة مطلع إبريل الماضي.
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