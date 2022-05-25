أمير الرياض يثمن إعلان مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة ولي العهد عن إطلاق الأعمال الإنشائية بالمجمع الملكي للفنون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إعلان مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن إطلاق الأعمال الإنشائية بالمجمع الملكي للفنون في مدينة الرياض على مساحة تزيد على 500 ألف متر مُربع.

وقال سموه ” إن إعلان إطلاق الأعمال الإنشائية في أحد أهم معالم مشروع حديقة الملك سلمان المجمع الملكي للفنون، بما يشتمل عليه من متاحف عالمية ومسارح وأكاديميات وقاعات لأنواع الفنون سيكون نقلة نوعية وإضافة مهمة لعاصمة الوطن الرياض، والتي تشهد حراكاً تنموياً ونهضة شاملة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وسيصبح مركز إشعاع ثقافي، ومحققاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد سموه بالإعلان عن نمط عمارة هذا المشروع الحيوي، بما يعكس عمق الهوية المحلية وارتكازه على مبادئ العمارة السلمانية، من خلال مزج روح الأصالة والتراث بالحداثة في آن واحد، وهذا ما ارتكزت عليه العمارة في الرياض إبان تولي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – إمارة الرياض آنذاك، من خلال حرصه وتأكيده على المحافظة على الهوية المحلية ومزج الأصالة بالمعاصرة، رافعاً خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام لتنمية هذا الوطن وأبنائه، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظهم بحفظه وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه ورخاءه.