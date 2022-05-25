لدغة سمكة سامة تتسبب بوفاة مواطنة سعودية

محمد بن مسعود - الدمام - تسببت سمكة «الرقدة» في وفاة مواطنة بمحافظة حقل إثر تعرضها للدغة السمكة السامة، والتي تعرف كذلك بـ«عقرب السمك» وذلك بشاطئ متنزه الأمير فهد بن سلطان بالمحافظة، حيث تم نقل المواطنة إلى مستشفى حقل العام لإسعافها بعد تعرضها للدغة، إلا أنها توفيت.
يُذكر بأن سمكة «الرقدة» سامة وتعيش بين الشعاب حيث تتشكل بألوان الشعاب بهدف التمويه والاختفاء من فريستها، خاصة من الأسماك الأخرى.
وهي ذات أشواك سامة على ظهرها، بمجرد أن يدعس الشخص عليها بأقدامه ويتعرض للإصابة بأشواكها السامة فإنه يحتاج لسرعة نقله للمستشفى وذلك لخطورة سمها، حيث يحتاج هواة السباحة إلى لبس حذاء البحر عند نزولهم تفاديًا لخطر هذه السمكة التي تكثر في ساحل محافظة حقل.
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