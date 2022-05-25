بريطانيا تسكّ أكبر عملة بوزن 15 كيلوغرامًا

محمد بن مسعود - الدمام - أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوغرامًا بتكليف من أحد هواة جمع التحف.
واستغرق سك العملة، وهي من الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 ملليمترًا (8.7 بوصة)، 400 ساعة وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه استرليني (18772 دولارًا)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عامًا على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها، يعلوها تاج على الوجه الآخر.
وقال بول مورجان المدير الفني في دار سك العملة الملكية: «لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل».
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