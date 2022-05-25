شاب يقطع 8460 كلم سيرًا لأداء فريضة الحج

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق الشاب الهندي (شهاب) من أقصى جنوب الهند سيرًا على الأقدام في رحلة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج عام 2023.

ومن المقرر أن يمر بباكستان وإيران، ثم إلى العراق ثم الكويت وأخيرًا إلى السعودية، ويهدف شهاب الوصول إلى مكة المكرمة قبل فترة الحج عام 2023.

وأوضح الشاب الهندي أن استعداده للرحلة استغرق قرابة ستة أشهر، إذ قضى بالعاصمة الهندية نيودلهي مترددًا على سفارات البلاد التي يمر بها من أجل الإجراءات.

وعن اتخاذه قرار الذهاب سيرا على الأقدام إلى مكة المكرمة، يقول شهاب: «كنت أخطط لرحلة الحج سيرًا على الأقدام منذ نعومة أظفاري. الحمد لله بفضل الله ثم دعوة والدتي حقق الله أمنيتي وأنهيت الإجراءات كافة، وسوف أبدأ الرحلة بإذن الله من كيرالا في 2 يونيو 2022 سيرًا على قدمي نحو مكة المكرمة».

وأشار شهاب إلى أن كثيرًا من الناس وعدوه بالمساعدة في طريق رحلته، مؤكدًا أن السفر طويل جدًا ويستغرق شهورًا، وتمنى ممن يلقاه في الطريق أن يستضيفوه بترتيب السكن والإقامة لوجه الله.