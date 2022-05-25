محمد بن مسعود - الدمام - اخترع تايواني، يدعى جيري هوانغ، عربة متحركة خاصة بأسماكه الذهبية يجول بها مدينة تاي شانغ في تايوان، موفرًا لحيواناته المائية نزهات منتظمة.
وقال هوانغ (31 عامًا) إن الأشخاص كانوا في الماضي يتنزهون برفقة كلابهم أو قططهم، أما اليوم فيستطيعون أن يأخذوا معهم أنواعًا أخرى من الحيوانات.
ودفعت هذه الفكرة الشاب إلى أن يسأل نفسه: «هل هناك فرصة أمام الحيوانات المائية لتعاين الحياة خارج بيئتها؟»، وسرعان ما توصل إلى اختراع يجيب عن تساؤله.
وبعدما انكب أسابيع على تصميم عربة الأسماك في مشغله، استغرق تصنيعها الذي اعتمد فيه الشاب على قطع غيار كانت بحوزته، بضعة أيام.
وتتألف العربة التي تبدو كأنها من عصر الفضاء (قدرت تكلفتها بنحو 300 إلى 400 دولار) من أسطوانة أكريليك كبيرة مملوءة بالماء لتعيش فيها الأسماك، مجهزة بنظام تصفية وأوكسجين يعمل بالبطارية ومثبت على عربة مصنوعة لهذه الغاية. وقال هوانغ: «أجريت أبحاثا مكثفة قبل المباشرة بتصنيع عربة الأسماك، إذ لم يشكل تصنيعها عملاً عفويًا، بل احتاج الأمر إلى فهم الأسماك»، وفق ما نقلت عنه «روسيا اليوم». وقرر اختيار الأسماك الذهبية لاختبار عربته لتميزها بالقدرة على التحمل.
قد يهمك أيضاً :-
- لدغة سمكة سامة تتسبب بوفاة مواطنة سعودية
- بريطانيا تسكّ أكبر عملة بوزن 15 كيلوغرامًا
- شاب يقطع 8460 كلم سيرًا لأداء فريضة الحج
- طفل يتفاجأ بنمر داخل حمام مدرسته
- لبنان.. اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء بين طلاب في محيط مدرسة تنتهي بدهسهم (فيديو)
كانت هذه تفاصيل خبر تايواني يخترع عربة متحركة لتنزيه الأسماك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.