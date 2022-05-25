تايواني يخترع عربة متحركة لتنزيه الأسماك

محمد بن مسعود - الدمام - اخترع تايواني، يدعى جيري هوانغ، عربة متحركة خاصة بأسماكه الذهبية يجول بها مدينة تاي شانغ في تايوان، موفرًا لحيواناته المائية نزهات منتظمة.

وقال هوانغ (31 عامًا) إن الأشخاص كانوا في الماضي يتنزهون برفقة كلابهم أو قططهم، أما اليوم فيستطيعون أن يأخذوا معهم أنواعًا أخرى من الحيوانات.

ودفعت هذه الفكرة الشاب إلى أن يسأل نفسه: «هل هناك فرصة أمام الحيوانات المائية لتعاين الحياة خارج بيئتها؟»، وسرعان ما توصل إلى اختراع يجيب عن تساؤله.

وبعدما انكب أسابيع على تصميم عربة الأسماك في مشغله، استغرق تصنيعها الذي اعتمد فيه الشاب على قطع غيار كانت بحوزته، بضعة أيام.

وتتألف العربة التي تبدو كأنها من عصر الفضاء (قدرت تكلفتها بنحو 300 إلى 400 دولار) من أسطوانة أكريليك كبيرة مملوءة بالماء لتعيش فيها الأسماك، مجهزة بنظام تصفية وأوكسجين يعمل بالبطارية ومثبت على عربة مصنوعة لهذه الغاية. وقال هوانغ: «أجريت أبحاثا مكثفة قبل المباشرة بتصنيع عربة الأسماك، إذ لم يشكل تصنيعها عملاً عفويًا، بل احتاج الأمر إلى فهم الأسماك»، وفق ما نقلت عنه «روسيا اليوم». وقرر اختيار الأسماك الذهبية لاختبار عربته لتميزها بالقدرة على التحمل.