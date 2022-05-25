لبنان.. اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء بين طلاب في محيط مدرسة تنتهي بدهسهم (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات شهدت إحدى المناطق اللبنانية حادثة دهس جماعية مخيفة، أمام إحدى المدارس، وذلك خلال مشاجرة بين الطلاب انتهت باستخدام السكاكين والأسلحة البيضاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع لقطات مصورة من حادثة الدهس، مساء الاثنين.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، تسجيلًا مصورًا لسيارة من نوع «جيب» بيضاء تقودها امرأة بسرعة، لتصدم تجمّعا لعشرات الأشخاص، ومعظمهم تلاميذ في منطقة المريجة جنوب لبنان.

بدأ الأمر مع مشاجرة بين تلاميذ أمام مدرسة في منطقة المريجة، ليتطور الأمر إلى اشتباك عنيف مع استعانة أحد الطرفين بأشخاص من المنطقة، حيث تطور الأمر إلى اشتباكات وتضارب بالسكاكين.

وتزامن الاشتباك مع خروج معلمة من المدرسة ففوجئت بما يجري وفقدت السيطرة على سيارتها، فصدمت المشتبكين بشكل مرعب وسط صراخ الحضور، وأدى الاصطدام لإصابة أكثر من شخص، بينهم رجل وولداه وتم نقلهم إلى المستشفى. أخبار قد تهمك

وأوضحت السلطات اللبنانية الأمنية وقائع الحادثة، وذكرت أن «إشكالًا أمام المدرسة المذكورة وقع بين أشخاص عدّة بينهم تلامذة، تخلّله استعمال لآلات حادّة. وعند خروج إحدى المعلّمات من المدرسة، قامت بدهسهم».

وتابع بيان الأجهزة الأمنية أن السيّدة المتسببة بحادثة الدهس حضرت إلى مركز فصيلة المريجة، في وحدة الدرك الإقليمي، وصرّحت أنها حين خرجت من مكان عملها تفاجأت بما يحصل أمامها، وأصيبت بنوبة عصبيّة وهي تقود السيّارة، من جرّاء مشاهدتها لإشكال كبير يتعارك فيه العشرات، ففقدت السيطرة على أعصابها، ما أدّى إلى دهس مَن أمامها».