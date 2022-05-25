الغبار الأبيض يربك رحلات مطار نجران

تسببت موجة الغبار الكثيف الذي شهدته منطقة نجران أمس، في إرباك حركة الطيران من وإلى المطار بعد أن أدى سوء حالة الطقس إلى إلغاء العديد من الرحلات وتأخير أخرى.

مرضى التنفسية

وتعرضت منطقة نجران، بكثافة، كما تعرضت في فترات سابقة، لما يعرف بالغبار الأبيض، وقال نائب أول الأمراض الصدرية بمستشفى الشفاء التخصصي بنجران الدكتور مروان مرعي: الغبار الأبيض هو حمل الهواء لكميات هائلة من الحبيبات الصغيرة التي يغلب عليها المواد الترابية التي يمكن أن يصاحبها مواد عضوية ومعدنية بحجوم صغيرة جدا تصل إلى 2.5 ميكرون (كل ألف ميكرون يساوي 1 ميلي متر) مما يجعلها قادرة على السباحة بالهواء لساعات طويلة وقادرة على دخول الجسم عن طريق الاستنشاق والوصول إلى كافة أجزاء الرئة بما فيها الأكياس الهوائية التي يتم تبادل الأكسجين بها مع الشعيرات الدموية، ونصح الجميع بأخذ الاحتياطات الصحية نظرا لتأثيرها على صحة الرئة والجسم وخاصة عند الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض التنفسية مثل الربو والالتهابات الرئوية المزمنة، كما نصح في حالة الخروج من المنزل بارتداء الكمامات العادية لعموم الناس والكمامات الخاصة عالية الفلترة في حال مرضى الأمراض الرئوية المزمنة مع الالتزام التام بالتعليمات الطبية والأدوية الموصوفة مسبقا لهذه الفئة من المرضى.

حركة الطيران

وأكد مصدر رسمي في مطار نجران، أن حالة الطقس وموجة الغبار تسببت في إلغاء 4 رحلات كانت مجدولة للقدوم من مطار الملك خالد بالرياض، وتمكنت رحلة واحدة قادمة من العاصمة من الهبوط، فيما ألغيت رحلة الصباح المجدولة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وتمت إعادة جدولة رحلتي الفترة المسائية حتى تحسن أجواء المنطقة.

ارتداء الكمام

واتخذت مديرية الشؤون الصحية في الأحساء، كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الغبار التي غطت سماء المحافظة، وأدت لانخفاض مستوى الرؤية.

وأوضحت الصحة لـ«دوت الخليج»، أن القطاعات الصحية كافة من مستشفيات ومراكز رعاية أولية اتخذت جميع التدابير اللازمة تحسبًا لزيادة مراجعي أقسام الطوارئ من خلال توفير الأدوية الخاصة بالحساسية والربو، وأن تكون الكوادر الطبية والتمريضية على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمراجعين، وتسخير كافة الإمكانيات لاستقبال مصابي الحوادث المرورية.

كما حذرت صحة الأحساء من لديهم أمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى والابتعاد عن مثيرات الحساسية، مع أهمية ارتداء الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي، مؤكدةً الالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بأزمات الربو لتجنب الإصابة وحماية المريض لنفسه من الأمراض، إضافة إلى الإغلاق المحكم لنوافذ المنزل، حرصًا على سلامتهم، متمنين للجميع الصحة والسلامة.

سحب رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.