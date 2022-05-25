بدأت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية، و العاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي" والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.
وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد ، حيث تتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة "مقيم" الإلكترونية لجميع المنشآت بما فيها المسجلة برقم (700) عبر الرابط
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق خدمة إصدار تصاريح دخول المقيمين لمكة المكرمة إلكترونيًا خلال موسم الحج 1443هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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