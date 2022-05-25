عودة حفلات التخرج بعد جائحة كورونا

عادت حفلات التخرج للجامعات بعد أن كانت بالسنتين الماضية افتراضية، ونظمت الجامعات حفلات تخرج لطلابها وطالبتها، وبحضور عدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب والطالبات عقب أن توقفت حفلات التخرج بالفترة الماضية بسبب جائحة كورونا ، حيث بدأت الجامعات في إقامة حفلات التخرج وتكريم الطلاب المتميزين بالحفل، ومشاركة الخريجين أفراحهم.

وفي المدينة المنورة رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلاب جامعة طيبة للعام الجامعي 1443، والبالغ عددهم 4309 طالبا من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. ونوّه أمير المنطقة بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، من خلال تسخير كافة الإمكانيات التي تُسهم في الارتقاء بالمؤسسات التعليمية ومخرجات التعليم.

في المقابل رعى نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد بن الفيصل، حفل تخريج الدفعة الثلاثين لطلاب وطالبات كليات ومعاهد الهيئة الملكية بكلية ينبع الصناعية، والبالغ عددهم 1394 طالباً وطالبة من مراحل البكالوريوس والدبلوم، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة ينبع. كما رعت حرم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، الأميرة لولوه بنت أحمد بن مساعد السديري، حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة من طالبات جامعة طيبة لعام 1443/1442هـ، الذي أقامته الجامعة أول أمس بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة. وبدأ الحفل بمسيرة الطالبات الخريجات من الدراسات العليا لخريجات الدكتوراه والماجستير ثم المتفوقات وخريجات البكالوريوس لأقسام (الطب، الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، التمريض، كلية علوم التأهيل الطبي).