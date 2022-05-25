27 موقعا لمباني الجهات الحكومية

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير المهندس أيمن بن علي مطر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لخدمة جميع الدوائر الحكومية لما يهدف خدمة المصلحة العامة، وذلك من خلال إصدار التصاريح وتخصيص المواقع اللازمة بموجب المخططات المعتمدة بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء ومن ثم إصدار الرخصة، مؤكدًا التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والقطاعات الحكومية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه بيّن مدير إدارة خدمات المشاريع الحكومية المهندس بندر بن حامد الزايدي أن الأمانة أصدرت 27 تصريحًا لعدد من الجهات الحكومية في عدة مواقع من العاصمة المقدسة، مبينًا أنه تم تخصيص 10 مواقع للمساجد تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة لتخصيص 7 مواقع لجامعة أم القرى.
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