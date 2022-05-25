أمير الشرقية يترأس اجتماع المحافظة على الواحة

ترأس أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء، بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر وأعضاء اللجنة. واطلع أمير المنطقة الشرقية على أعمال اللجنة، وتم استعراض نتائج الفترة الماضية، والتي تستهدف إقرار عدد من التنظيمات للمحافظة على واحة الأحساء. حضر الاجتماع ممثلو المؤسسة العامة للري، أمانة الأحساء، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرع وزارة التجارة بالأحساء، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.



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