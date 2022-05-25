اعتماد الزّي المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن الزّي المخصص لسائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وكذلك سائقي تطبيقات نقل الركاب، وذلك ابتداءً من تاريخ 13 من ذي الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م،كمتطلب أساسي لممارسة هذه الأنشطة وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وبيَّنت الهيئة أن الالتزام بالزّي المخصص سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص، وبما يسهم كذلك في تحسن المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ومن ذلك المواصفات الفنية لسيارات الأجرة، واشتراط العمر التشغيلي لتلك المركبات، إِضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني للمستفيدين من هذه الخدمات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللائحة؛التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.

وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضى لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.

ودعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الزّي المعتمد، وكل التفاصيل، وكذلك إمكانية الاتصال بالرقم الموحد 19929.