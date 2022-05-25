شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية، و العاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي" والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد ، حيث تتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة "مقيم" الإلكترونية لجميع المنشآت بما فيها المسجلة برقم (700) عبر الرابط التالي : ‏https://makkahpermit.muqeem.sa/#/login .