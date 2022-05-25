شكرا لقرائتكم خبر عن ٨ طلبة سعوديين أصحاب المراكز متقدمة في «آيسف 2022» تدربوا في «كاوست» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - عبر برامجها ومبادراتها الوطنية الاستراتيجية لدعم المواهب

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) سعادتها الكبيرة بعد حصول ثمانية طلبة سعوديين ــ منتسبين لبرامج كاوست ــ على ١٢ جائزة في مسابقة معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" 2022، والذي أقيم في مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعدّ أكبر مسابقة علمية لطلبة المدارس الثانوية على مستوى العالم. وكان هؤلاء الطلبة الفائزين من ضمن ١٦ طالباً وطالبة تدربوا في جامعة الملك عبد الله خلال2022 / 0212 قبل أن يشاركوا في هذه المسابقة ضمن فريق المملكة المكون من ٣٥ طالب وطالبة، حيث فتحت جامعة كاوست أبواب معاملها ومختبراتها لهم وساندتهم من خلال شبكة مكثفة من الرعاية على ايدي أكاديمي الجامعة وعلمائها وباحثيها، مما اتاح لهؤلاء الطلبة المشاركة في هذه المسابقة العالمية بالمشاريع التي قاموا بها أثناء فترة تدريبهم في الجامعة.

و قالت د. نجاح يوسف عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست: "نبارك هذا الإنجاز الذي حققه ستة عشر خريجًا من برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI) في كاوست، ونشاركهم فرحتهم بتحقيق إحدى عشرة جائزة في هذه المسابقة العالمية، ونحن على ثقة في أن مثل هذا النجاح المعهود لمجتمع خريجي برنامج "SRSI" والتقدم الوطني الاستراتيجي (SNA) هو أحد الدلائل على جودة البرامج الرائدة التي تقدمها كاوست للشباب الموهوبين في المملكة، وعلى ثقة كبيرة في أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً قوياً للدفعة القادمة من المواهب الوطنية المتميزة في المعهد السعودي للعلوم البحثية "SRSI"بصورة خاصة، وكاوست بصورة عامة".

القدرات التحويلية

ويؤكد حصول هؤلاء الطلبة على هذه الجوائز العالمية على التزام جامعة كاوست بتنمية المواهب الشابة في المرحلة "قبل الجامعيّة" في برنامجيها التأسيسيين: المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI)، وبرامج مسابقات العلوم للتدريب والتطوير. ويتمثّل هدف هذين البرنامجين في توسيع آفاق الطلبة السعوديين الشباب، من خلال تعريفهم بالقدرات التحويلية الكامنة في العلوم، وتشجيعهم على متابعة الفرص الأكاديمية والمهنية التي لم يتخيلوا يوماً أنها ممكنة".

والمعهد السعودي للعلوم البحثية هو برنامج صيفي يهدف إلى تهيئة الطلبة الأعلى أداء في مدارس المملكة الثانوية ودعم مسار حياتهم المهنية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. يستقبل كل عام ما بين 40 و45 طالباً وطالبة من الصف الحادي عشر من جميع أنحاء البلاد للعمل على أحدث الأبحاث العلمية في مختبرات تعدّ من أفضل مختبرات العالم، في الحرم الجامعي وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريسيّة مرموقة. ويتمثل هدف المعهد السعودي للعلوم البحثية في السماح لهؤلاء الطلبة بتجريب حياة الباحثين مباشرة وتطوير مهاراتهم في التواصل والتفكير التحليلي والنقدي وفي كتابة البحوث وعرضها. كما يمثل المعهد السعودي للعلوم البحثية نقطة بداية لبناء علاقة قويه وغنية تربط جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالطلبة الذين تستمر العلاقة بهم فيما بعد ذلك من خلال نشاطات متنوعة عالية المستوى مصممة لتنمية المهارات التى إكتسبوها ولمساندتهم في مسيرتهم التعليمية.

أما برنامج مسابقات العلوم للتدريب والتطوير فهو يستقطب أفضل طلبة المملكة من الصفوف 6 إلى 12، بغية التدريب المكثف استعداداً للمسابقات الدولية العلمية وأنشطة التنمية المستهدفة. يسهم هؤلاء الطلبة، الذين تدرّبوا في رحاب جامعة الملك عبدالله، في إكساب المملكة العربية السعودية موضعها على الخريطة العلمية العالمية بفضل أدائهم الرائع في الأولمبياد الدولي للعلوم (الرياضيات والكيمياء والفيزياء)، وفي المسابقات الشهيرة الأخرى، مثل معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF)، الذي يعدّ أكبر مسابقة علمية دولية في العالم للمرحلة قبل الجامعية.

حافز قويّ

يذكر أنه عقب إكمال الطلبة لبرنامج "SRSI"في كاوست، يواصلون تلقى الدعم من برنامج تنمية المواهب الشابة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من خلال برنامج التدريب الشتوي وبرنامج التدريب الربيعي داخل الحرم الجامعي.

ويعتبر المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI) من البرامج الرائدة في كاوست لمرحلة ما قبل الجامعة، ومعني بتنمية المواهب الوطنية الشابة تحت مظلة قسم التقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست، وبإشراف من أعضاء هيئة التدريس الموقرين في الجامعة.

وكان 35 طالباً وطالبة سعوديين شاركوا في مسابقة معرض "آيسف" 2022، وهو أكبر وفد سعودي على الإطلاق يشارك في هذه المحفل الدولي. وكان 16 من هؤلاء الطلبة من خريجي برنامج "SRSI" في كاوست. وتعتبر هذه الجوائز الاثنا عشر لتي فاز بها خريجو برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية "SRSI" أعلى إنجاز جماعي لطلبة البرنامج في تاريخ المشاركات في معرض "آيسف".

نبذة عن لتقدم الوطني الاستراتيجي (SNA)

هو قسم في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ملتزم بتطوير المواهب الوطنية الشابة في المملكة من خلال تقديم المنح الدراسية، والرعاية والدعم، والبرامج والمبادرات في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ويمتلك القسم بيئة متميزة مصممة لمثل هذا الهدف تضم برامج لتنمية المواهب الشابة مثل: المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI)، ومعسكر كاوست وموهبة لأولمبياد العلوم، والأكاديمية الافتراضية لكاوست، وبرنامج رعاية الطلبة الموهوبين في جامعة الملك عبدالله (KGSP).

جميع هذه البرامج لها تأثير مستمر على المملكة والعالم، وانجازاتها تتحدث عن نفسها، فعلى سبيل المثال، قامت وكالة ناسا الأمريكية بتسمية أربع كويكبات بأسماء طلبة برنامج "SRSI" الفائزين في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (ISEF). وفي عام 2021، حصل اثنان من خريجي برامج التقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست على منحة رودس الدولية التي تعتبر واحدة من أرفع المنح الدراسية في العالم. في عام 2022، وصل 61٪ من دفعة برنامج " SRSI" إلى التصفيات النهائية في الأولمبياد الوطني للمملكة (إبداع)، كما شكل طلبة "SRSI" 46٪ من فريق الأولمبياد السعودي الذي شارك في مسابقة "آيسف" 2022 في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، انضم العديد من خريجي برامج تنمية المواهب الشابة في كاوست إلى مؤسسات عالمية رائدة.