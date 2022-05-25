شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: المملكة قدمت دعمًا بـ 770 مليون دولار للدول النامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوَّهَ وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل بالإسهامات التي قدمتها المملكة لدعم الصحة العامة على مستوى العالم ، وذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي انعقدت في مدينة جنيف، حيث رأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات.

وبيَّن أن المملكة من أوائل الدول التي بادرت في أثناء قيادتها مجموعة العشرين، في عقد القمة الاستثنائية لتضافر الجهود، واحتواء الجائحة، وقد نتج عنها تعاون عالمي غير مسبوق، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت في إنشاء مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 ACT-Accelerator ومنشأة كوفاكس، وبلغت جملة المساعدات التي قدمتها المملكة عن طريق المبادرة وبالدعم المباشر للدول النامية قرابة الـ 770 مليون دولار أمريكي.

من جانب آخر، هنأ الجلاجل ، المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ، بمناسبة إعادة إنتخابه مديراً عاماً للمنظمة لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، وتجديد ثقة المجتمع الدولي في قيادته لأهم منظمة رائدة تعنى بالصحة العامة على مستوى العالم.

وعلى هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية عقد وزير الصحة عدة لقاءات جانبية التقى فيها بوزراء الصحة في كل من إندونيسيا، وأوزبكستان، وجيبوتي، وكوبا، والمالديف، وبولندا، وماليزيا، والهند، كل على حدة.

وجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين.