شكرا لقرائتكم خبر رئيس وفد الكونجرس الأمريكي: العلاقات السعودية تمثل أهمية كبرى لبلادنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي في مقر المجلس بالرياض، أمس، رئيس وفد أعضاء الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية النائب كريس ستوارت، والنائبة ليسا مكلين، والنائب جاي ريسكنثالر، والوفد المرافق لهم، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليا إلى المملكة.

وأكد السلمي عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أهمية الزيارات البرلمانية المتبادلة بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي لطرح وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأوجه التعاون بين المجلسين.

ونوه خلال اللقاء إلى أن المملكة تبذل جهودا كبيرة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والتي كان آخرها مبادرة إعلان وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، ودعم هدنة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي بلغت أكثر من 17 مليار دولار، مبينا أن المجتمع السعودي يشهد نهضة تنموية شاملة ومشاريع كبرى غير مسبوقة في مختلف المجالات تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تشريع وتحديث عدد من الأنظمة، ومن ذلك ما أعلن عنه ولي العهد، وهي: نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين المرأة للإسهام في التنمية، ورفع جودة حياة المواطن، ومحاربة الفساد بجميع أنواعه.

من جانبه لفت رئيس الوفد كريس ستورات إلى متانة العلاقات السعودية الأمريكية، منوها بما تشهده المملكة من تطور على جميع المستويات. أوضح أن العلاقات الأمريكية السعودية تمثل أهمية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

من جهتها، أشارت النائبة ليسا مكلين إلى سعادتها بزيارة المملكة ولقاء ولي العهد، واطلاعها على الجوانب الثقافية والتراثية والتاريخية في المملكة، مؤكدة أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي، وأهمية تبادل الزيارات البرلمانية وفرص تعميق التعاون بينهما.

حضر اللقاء عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، كما حضر من الجانب الأمريكي كبير الموظفين بمكتب النائب كريس ستوارت، كلاي وايت، وكبير الموظفين بمكتب النائبة ليسا مكلين، نيك حواتمة، وكبير الموظفين بمكتب النائب جاي ريسكنثالر، آرون بونارو.